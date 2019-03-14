المبعوث النووي الكوري الجنوبي يزور روسيا الأسبوع المقبل لبحث أزمة كوريا الشمالية النووية

ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن الممثل الخاص لكوريا الجنوبية لشئون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية لي دو-هون، سيزور روسيا الأسبوع المقبل في أعقاب القمة التي عقدت بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في هانوي بفيتنام، والتي لم تسفر عن اتفاق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية كيم إن-تشول، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، إن زيارة لي تأتي ضمن جهود سول للحفاظ على التعاون الوثيق مع المجتمع الدولي فيما يخص التعامل مع أزمة كوريا الشمالية النووية.

ولم يعطِ المتحدث تفاصيل عن خط سفر لي، إلا أن مصدرًا مطلعًا قال إن لي من المقرر أن يتجه إلى موسكو الإثنين المقبل.

وأضاف المتحدث أن لي من المقرر أن يلتقي نظيره الياباني كينجي كاناسوكي، غدًا الجمعة ، والذي وصل سول اليوم، لإجراء محادثات بشأن كوريا الشمالية.

ويتجه لي إلى العاصمة البلجيكية بروكسل عقب اختتام زيارته في روسيا، لحضور جلسة لجنة الشئون السياسية والأمنية التابعة للاتحاد الأوروبي، كما سيلتقي هيلجا شميد الأمينة العامة لخدمة العمل الخارجي الأوروبي.

يذكر أن لي التقى المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيجن في واشنطن الأسبوع الماضي.