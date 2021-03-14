موسيماني يشرح للاعبي الأهلي نقاط القوة والضعف في فريق فيتا كلوب

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق اليوم الأحد بالعاصمة الكونغولية كينشاسا.

وحرص المدير الفني خلال المحاضرة التي عقدها بفندق الإقامة على الحديث في بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة فيتا كلوب الكونغولي، وشرح نقاط القوة والضعف في المنافس، قبل المواجهة المقرر لها بعد غد الثلاثاء.

وكان الأهلي قد أجرى مسحة طبية صباح اليوم؛ استعدادا لمواجهة فيتا كلوب، قبل المحاضرة الفنية التي عقدها موسيماني، وبعدها يخوض الفريق تدريبه الأول على ملعب الشهداء الذي يستضيف المباراة.

ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب الكونغولي بعد غدٍ، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.