السيتي يفسد مغامرة فولهام بثلاثية ويقترب من لقب الدوري الإنجليزي

أفسد مانشستر سيتي مغامرة مضيفه فولهام وحقق فوزا كبيرا 3 / صفر عليه اليوم السبت في المرحلة الـ28 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم ليقترب مانشستر سيتي خطوة جديدة من استعادة لقب المسابقة.

وأكد مانشستر سيتي عمليا استعادة اتزانه بعد الهزيمة التي مني بها أمام مانشستر يونايتد مطلع الأسبوع الماضي ، وحقق الفريق انتصاره الثاني على التوالي ليعزز صدارته لجدول المسابقة برصيد 71 نقطة وبفارق 17 نقطة أمام جاره مانشستر يونايتد.

وتجمد رصيد فولهام عند 26 نقطة ليظل الفريق في المركز الثامن عشر بمنطقة المهددين بالهبوط علما بأن الفريق خاض مباراة اليوم بعد فوز ثمين للغاية على ليفربول حامل اللقب في عقر داره الأسبوع الماضي.

ومدد مانشستر سيتي مسلسل انتصاراته المتتالية في المباريات التي يخوضها خارج ملعبه بمختلف البطولات إلى 13 انتصارا متتاليا علما بأن هذه السلسلة بدأت في 19 ديسمبر الماضي، وهو رقم قياسي لفرق الدوري الإنجليزي أيضا.

وانتهى الشوط الأول من مباراة اليوم بالتعادل السلبي ، ثم انتفض مانشستر سيتي في الشوط الثاني وسجل ثلاثة أهداف في غضون الربع ساعة الأول من الشوط الثاني ليوجه صدمة قوية لفولهام.

وافتتح المدافع جون ستونز أهداف اللقاء في الدقيقة 47 ثم أضاف البرازيلي جابرييل جيسوس الهدف الثاني في الدقيقة 56 قبل أن يفتتح الأرجنتيني سيرخيو أجويرو أهدافه مع الفريق في الموسم الحالي بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 60 .

ويتصدر أجويرو قائمة أبرز الهدافين في تاريخ مانشستر سيتي لكنه أحرز اليوم أول أهدافه مع الفريق في الموسم الحالي بعدما أفسدت الإصابة مسيرته مع الفريق هذا الموسم.

وشكلت مناوشات فولهام الهجومية بعض الإزعاج لدفاع مانشستر سيتي في الدقائق العشرة الأولى لكنها لم تسفر عن تهديد حقيقي لمرمى الضيوف.

بمرور الوقت ، دخل مانشستر سيتي في أجواء المباراة وبدأ في تشكيل بعض الخطورة ، وكانت البداية من هجمة سريعة في الدقيقة 18 مرر منها جواو كانسيلو الكرة من الناحية اليمنى وقابلها فيران توريس بتسديدة قوية تصدى لها الفونسي أريولا حارس مرمى فولهام.

وواصل مانشستر سيتي ضغطه الهجومي في الدقائق التالية ولكن فولهام استعاد اتزانه سريعا وأصبح الأداء سجالا بين الفريقين في وسط هذا الشوط ولكن دون خطورة حقيقية على المرميين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني ، باغت مانشستر سيتي مضيفه بهدف التقدم اثر ضربة حرة لعبها كانسيلو من الناحية اليسرى وتقدم إليها ستونز بين مدافعي فولهام ثم اقتنصها بلمسة هادئة بقدمه لتستقر الكرة في المرمى على يمين الحارس أريولا.

وواصل مانشستر سيتي ضغطه الهجومي على فولهام في ظل سيطرة شبه مطلقة للضيوف منذ بداية الشوط الثاني.

واستغل جابرييل جيسوس خطأ قاتلا من دفاع فولهام وسجل هدف الاطمئنان لفريقه في الدقيقة 56 بعدما خطف الكرة من الدفاع خارج منطقة الجزاء ثم تقدم بها إلى داخل المنطقة وراوغ الحارس ببراعة قبل أن يضعها في المرمى الخالي من حارسه.

وازداد وضع فولهام سوءا عندما احتسب الحكم ضربة جزاء لمانشستر سيتي في الدقيقة 60 اثر محاولة من فيران توريس للتوغل داخل منطقة الجزاء لم يجد معها المدافع توسين أدارابيويو بدا من إعاقته ليطلق الحكم صافرته معلنا عن ضربة جزاء للضيوف.

وسدد سيرخيو أجويرو ضربة الجزاء قوية زاحفة على يمين الحارس أريولا محرازا الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 60 .

وباءت محاولات فولهام للرد بالفشل وسط تفوق واضح لمانشستر سيتي ، كما تدخل دفاع مانشستر سيتي في الوقت المناسب وأبعد الكرة من أمام البديل جوش أونوما في الدقيقة 83 اثر هجمة خطيرة لفولهام وتمريرة متقنة من البديل الآخر ألكسندر ميتروفيتش لينتهي اللقاء بالفوز الثمين للضيوف.