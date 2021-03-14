مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الأحد، العديد من المباريات على مستوى الكرة العالمية، سيكون أبرزها مواجهة ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي الممتاز، ومواجهة أرسنال أمام توتنهام في ديربي لندني ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى مستوى الكرة المحلية يلتقي المقاولون العرب مع غزل المحلة في مباراة ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفيما يلي تستعرض «الشروق» مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها.

الدوري الإنجليزي الممتاز:

ساوثهامتون × برايتون 2:00م beIN Sports 1 HD Premium

ليستر سيتي × شيفيلد يونايتد 4:00م beIN Sports 2 HD Premium

أرسنال × توتنهام هوتسبير 6:30م beIN Sports 1 HD Premium

مانشستر يونايتد × وست هام يونايتد 9:15م beIN Sports 2 HD Premium

الدوي الإسباني الممتاز:

سيلتا فيجو × أتلتيك بيلباو 3:00م beIN Sports HD 1

غرناطة × ريال سوسييداد 5:15م beIN Sports HD 1

إيبار × فياريال 7:30م beIN Sports HD 1

إشبيلية × ريال بيتيس 10:00م beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي الممتاز:

بولونيا × سامبدوريا 1:30م beIN Sports HD 3

تورينو × إنتر ميلان 4:00م beIN Sports HD 3

بارما × روما 4:00م beIN Sports HD 4

كالياري × يوفنتوس 7:00م beIN Sports HD 3

ميلان × نابولي 9:45م beIN Sports HD 3

الدوري الفرنسي الممتاز:

أولمبيك نيم × مونبيليه 2:00م beIN Sports HD 2

موناكو × ليل 6:05م beIN Sports HD 2

باريس سان جيرمان × نانت 10:00م beIN Sports HD 2

الدوري المصري الممتاز:

المقاولون العرب × غزل المحلة 3:00م ON Time Sports 1 HD