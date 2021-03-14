 مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة - بوابة الشروق
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مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

الشروق
نشر في: الأحد 14 مارس 2021 - 10:48 ص | آخر تحديث: الأحد 14 مارس 2021 - 10:48 ص

تقام اليوم، الأحد، العديد من المباريات على مستوى الكرة العالمية، سيكون أبرزها مواجهة ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي الممتاز، ومواجهة أرسنال أمام توتنهام في ديربي لندني ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى مستوى الكرة المحلية يلتقي المقاولون العرب مع غزل المحلة في مباراة ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة  من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفيما يلي تستعرض «الشروق» مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها.

الدوري الإنجليزي الممتاز:

ساوثهامتون × برايتون  2:00م                                 beIN Sports 1 HD Premium

ليستر سيتي × شيفيلد يونايتد  4:00م                             beIN Sports 2 HD Premium

أرسنال × توتنهام هوتسبير  6:30م                              beIN Sports 1 HD Premium

مانشستر يونايتد × وست هام يونايتد  9:15م                     beIN Sports 2 HD Premium

الدوي الإسباني الممتاز:

سيلتا فيجو × أتلتيك بيلباو  3:00م                            beIN Sports HD 1

غرناطة × ريال سوسييداد  5:15م                            beIN Sports HD 1

إيبار × فياريال  7:30م                                        beIN Sports HD 1

إشبيلية × ريال بيتيس  10:00م                               beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي الممتاز:

بولونيا × سامبدوريا  1:30م                              beIN Sports HD 3

تورينو × إنتر ميلان  4:00م                             beIN Sports HD 3

بارما × روما  4:00م                                     beIN Sports HD 4

كالياري × يوفنتوس  7:00م                              beIN Sports HD 3 

ميلان × نابولي  9:45م                                   beIN Sports HD 3

الدوري الفرنسي الممتاز:

أولمبيك نيم × مونبيليه  2:00م                         beIN Sports HD 2

موناكو × ليل  6:05م                               beIN Sports HD 2

باريس سان جيرمان × نانت  10:00م                      beIN Sports HD 2

الدوري المصري الممتاز:

المقاولون العرب × غزل المحلة  3:00م                        ON Time Sports 1 HD


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