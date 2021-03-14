نائب وزير الإسكان: لدينا مخطط استراتيجي للتنمية العمرانية في مصر حتى 2052

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الوزارة لديها مخطط استراتيجي للتنمية العمرانية على مستوى الجمهورية حتى عام 2052، لاستيعاب الزيادة السكانية.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن مصر ستصل إلى 160 مليون نسمة بحلول عام 2052، في حالة تم السيطرة على الزيادة السكانية، لهذا كان لابد من وضع مخطط استراتيجي بعدد من المدن الجديدة التي سيتم إنشائها على مدار الأعوام المقبلة.

وأشار إلى ضرورة إنشاء العاصمة الإدراية الجديدة خاصة بعد ازدحام القاهرة، لافتًا إلى اتخاذ الدولة لخطوات استباقية في التنمية العمرانية خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى تراجع ظاهرة العشوائيات.

وذكر أن الهجوم على فكرة إنشاء العاصمة الإدراية الجديدة كان يمثل تحدي، مضيفًا أنه تم وضع مخطط لبدء إنشاء العاصمة في مارس عام 2016، ليبدأ العمل في أكتوبر من نفس العام.

ولفت إلى مراجعة المخطط الإنشائي للمرحلة الثانية من تشييد العاصمة الإدارية خلال الوقت الحالي، والذي سيبدأ قريبًا، مؤكدًا أنها ستضم جميع الخدمات من إسكان ومرافق عامة وخدمات ومناطق تجارية.



