تكريم جنود روس أصيبوا في أوكرانيا

أفادت وكالة "تاس" الروسية، نقلا عن تقرير لصحيفة "النجمة الحمراء" التابعة لوزارة الدفاع الروسية، بأن السلطات كرمت عددا من الجنود الذين أصيبوا في القتال في أوكرانيا.

وقلّد نائب وزير الدفاع الروسي جينادي تشيدكو أوسمة وميداليات لـ 11 جنديا في مستشفى عسكري في منطقة موسكو، تقديرا لشجاعتهم في "العملية الخاصة" التي تقوم بها روسيا في أوكرانيا.

وأضاف التقرير أن جميع الجنود الذين تم نقلهم إلى مستشفيات في منطقة موسكو خضعوا بالفعل لعمليات جراحية، وفي طريقهم للتعافي، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عودة الجنود بسرعة إلى وحداتهم.

وذكرت تاس أن نحو 1400 جندي روسي مصاب خرجوا بالفعل من المنشآت الطبية، ويخضعون حاليا لإعادة تأهيل.