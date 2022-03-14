شدد رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع بوزارة الدفاع الروسية الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الاثنين، على أن بلاده ملتزمة تمامًا بتنفيذ تعهداتها في المجال الإنساني في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال ميزينتسيف - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "إنه على الرغم من جميع المعلومات المضللة، فإن روسيا تواصل الوفاء الكامل بالتزاماتها الإنسانية"، مؤكدًا أن القوات المسلحة الروسية ملتزمة تمام الالتزام بنظام وقف إطلاق النار.

ومن ناحية أخري، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أيجور كوناشينكوف أن وسائل الدفاع الجوي أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين، من بينهما طائرة من طراز (بيرقدار).

وقال كوناشينكوف "قامت قوات الدفاع الجوي التابعة للقوات الجوية والفضائية الروسية بإسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين، من بينهما طائرة من طراز (بيرقدار تي بي-2)".. موضحا أنه تم تدمير مخزن كبير لذخائر راجمات الصواريخ في منطقة مصنع "انطونوف" بالقرب من كييف، حيث كان يتم إطلاق النار منه على وحدات القوات الروسية.

وأضاف: "قامت الطائرات العملياتية والتكتيكية والطائرات المسيرة بتدمير 86 مرفقا من مرافق البنية التحتية الأوكرانية، من بينها 4 مراكز قيادة وتحكم ومراكز اتصالا، و3 منظومات صواريخ، ومحطة رادار واحدة، ومحطة حرب إلكترونية، و3 مستودعات للذخيرة والوقود، و68 مكانا لتكديس المعدات العسكرية".

وبين أن إجمالي ما تم تدميره منذ بدء العملية العسكرية بلغ 145 طائرة مسيرة، و1298 دبابة ومدرعة، و124 راجمة صواريخ، و469 مدفعية ميدان وهاون، و1047 عسكرية مركبة خاصة.