أوكرانيا: انقطاع التيار الكهربائي عن محطة تشيرنوبل مرة أخرى

أعلنت شركة "أوكرينيرهو" المشغلة لشبكة الكهرباء الأوكرانية اليوم الاثنين انقطاع التيار الكهربائي عن محطة تشيرنوبل النووية السابقة مرة أخرى.

وأوضحت الشركة أن الخط الذي يمد المحطة ومدينة سلافوتيتش القريبة منها والواقعة شمالي كييف، تعرض للإتلاف من قبل "المحتلين الروس".

وذكرت الشركة أن متخصصين أوكرانيين كانوا تمكنوا مساء أمس الأحد من إصلاح خط الجهد العالي في المنطقة التي تسيطر عليها قوات روسية، وقالت "أوكرينيرهو" إن الخبراء سيضطرون إلى التوجه إلى هذه المنطقة مرة أخرى.

ولم يصدر تعليق من الجانب الروسي بعد على ما ذكرته الشركة.

كان التيار الكهربائي انقطع يوم الأربعاء الماضي عن المحطة التي تحتلها وحدات روسية حيث أعلن الجانب الأوكراني آنذاك عن تعرض خطوط الكهرباء لأضرار جراء القصف.

وفي المقابل، حملت روسيا مسؤولية ما حدث على من تطلق عليهم وصف "القوميين" الأوكرانيين.

تجدر الإشارة إلى أن شركة "انرهواتوم" المشغلة للمحطة أعلنت مساء أمس على موقع تليجرام عودة التيار الكهربائي بشكل كامل للمحطة.

وقالت الشركة: "تمكن اليوم علماؤنا النوويون وفنيو الكهرباء من إعادة إمداد الكهرباء إلى محطة الطاقة النووية تشيرنوبل التي استولى عليها المحتلون الروس"، مشيرة إلى أنه هكذا عادت أنظمة تبريد قضبان الوقود النووي في المحطة للعمل بشكل طبيعي ولم تعد تعتمد على مصدر طارئ للطاقة الكهربائية.

ووقع حادث نووي مدمر في المحطة في عام 1986، ولا تزال هناك نفايات مشعة مخزنة في المحطة حتى اليوم.