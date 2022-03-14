أستراليا بصدد فرض عقوبات جديدة على 33 من رجال الأعمال الروس وعائلاتهم

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين إن بلادها بصدد فرض عقوبات تستهدف 33 من رجال الأعمال الروس وأفراد عائلاتهم.

وأضافت باين، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، اليوم /الاثنين/، أن "الحكومة الأسترالية تعلن اليوم عقوبات جديدة على 33 من رجال الأعمال الروس ورجال الأعمال البارزين وأفراد عائلاتهم المباشرين".

وأوضحت أن العقوبات تعزز "التزام أستراليا بفرض عقوبات على الأشخاص الذين جمعوا ثروات شخصية ضخمة ولديهم خبرة اقتصادية وأهمية استراتيجية بالنسبة لروسيا، بما في ذلك لصلة أولئك بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأشارت إلى أنه "من بين الأشخاص الخاضعين للعقوبات رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي لكرة القدم، المدير التنفيذي لشركة جازبروم الروسية أليكسي ميلر، والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديميترييف".

وتابعت باين قائلة "نؤيد بشدة الإعلانات الأخيرة الصادرة عن كندا والاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بشأن المزيد من الإجراءات التقييدية ضد الأفراد الروس الرئيسيين".

وأكدت وزير الخارجية الأسترالية مواصلة التنسيق بشكل وثيق مع الشركاء لتحميل روسيا تكاليف أفعالها، وجددت الحكومة الأسترالية بحسب البيان، دعمها القوي لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية ولشعب أوكرانيا.