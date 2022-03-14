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شفارتزمان يتأهل في إنديان ويلز على حساب روسوفوري

وكالات
نشر في: الإثنين 14 مارس 2022 - 1:06 م | آخر تحديث: الإثنين 14 مارس 2022 - 1:06 م

صعد الأرجنتيني دييجو شفارتزمان، المصنف الـ14 عالميا بين لاعبي التنس المحترفين، إلى ثالث أدوار بطولة إنديان ويلز الأمريكية لتنس الأساتذة، بعدما قلب الطاولة على الفنلندي إيميل روسوفوري (70).

وعقب سقوطه في المجموعة الأولى، تمكن المرشح الـ14 للقب من قلب تأخره لانتصار بنتيجة إجمالية 5-7 و6-3 و6-3 في ساعتين و43 دقيقة.

وفي ثالث أدوار البطولة الأمريكية، سينافس شفارتزمان على بطاقة عبوره لثمن النهائي أمام المحلي جون إيسنر، المصنف الـ23 عالميا الذي تغلب بدوره على مواطنه سام كويري بنتيجة 7-6 (8-6) و7-6 (7-2).


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