شيرمان: روسيا بدأت تظهر استعدادا لخوض مفاوضات جادة وحقيقية بشأن أوكرانيا

قالت المسؤولة الثانية بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأحد، إن روسيا تظهر استعدادا لإجراء مفاوضات جادة بشأن أوكرانيا.

وقالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان في برنامج "فوكس نيوز صنداي" بقناة فوكس نيوز الأمريكية، إن روسيا تبدي مؤشرات على "الاستعداد لإجراء مفاوضات جادة وحقيقية" بشأن أوكرانيا.

ووفقا لموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، قالت شيرمان اليوم الأحد إن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل "على ممارسة ضغوط هائلة على (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين لمحاولة تغيير حساباته، لإنهاء الحرب، ولوقف إطلاق النار في المقام الأول، ولإقامة ممرات إنسانية، ولإنهاء هذا الغزو".

وقالت إن "الضغوط تبدأ في إحداث بعض الأثر. نحن نرى بعض المؤشرات على استعداد لمفاوضات جادة وحقيقية.. لكن يجب أن أقول إنه يبدو حتى الآن أن الرئيس فلاديمير بوتين يهدف إلى تدمير أوكرانيا. ويجب أن نساعد الأوكرانيين بكل طريقة ممكنة".

كانت جولة رابعة من المباحثات الدبلوماسية، والتي كانت هذه المرة بين وزيري خارجية أوكرانيا وروسيا، قد انتهت مطلع هذا الأسبوع دون تحقيق خطوات كبيرة نحو إنهاء العنف بالبلاد.