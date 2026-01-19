 ستارمر: تهديد ترامب بفرض رسوم أمر خاطئ تماما.. والحرب التجارية ليست في مصلحة أي طرف - بوابة الشروق
الإثنين 19 يناير 2026 12:22 م القاهرة
ستارمر: تهديد ترامب بفرض رسوم أمر خاطئ تماما.. والحرب التجارية ليست في مصلحة أي طرف

لندن - أسوشيتد برس
نشر في: الإثنين 19 يناير 2026 - 12:08 م | آخر تحديث: الإثنين 19 يناير 2026 - 12:08 م

قال رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، إن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم على الدول الحلفاء بسبب جرينلاند يعد "أمرا خاطئا تماما" و"الحرب التجارية ليست في مصلحة أي طرف".

وقال ستارمر، إن بريطانيا تدعم" الحقوق الاساسية " لجرينلاند والدنمارك لتقرير مستقبل الجزيرة القطبية.

وأضاف ستارمر، أن العلاقة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة حيوية و"نحن عازمون على الحفاظ على هذه العلاقة قوية وبناءة وتستند على النتائج"، ولكنه قال إن هذا لا يعني التظاهر بعدم وجود خلافات.

وأوضح في مؤتمر صحفي في لندن: "إن تكون عمليا لا يعني أن تكون سلبيا، والشراكة لا تعني التخلي عن المبادئ".

