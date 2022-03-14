مسؤول عسكري كرواتي: القنبلة داخل المسيرة المتحطمة حوت 40 كيلوجرام متفجرات

• إعلام روسي تداول أنباء عن قدومها من أوكرانيا

قال مسؤول بوزارة الدفاع الكرواتية، إن القنبلة داخل الطائرة المسيرة التي تحطمت في العاصمة زغرب قبل أيام، حوت 40 كيلوجرامًا من المتفجرات.

وصرّح الجنرال جيلكو جيفانوفيتش مستشار وزير الدفاع الكرواتي، لمحطة HRT التلفزيونية الوطنية، وفق وكالة "تاس" الروسية: "لقد انتشلنا أمس الطائرة المسيرة وحصلنا على معلومات جديدة لم تكن معروفة في البداية. فقد تم العثور على أجزاء من قنبلة جوية، لا نعرف عنها كل شيء، لكن ما نعرفه يشير إلى أنها روسية الصنع وكان وزنها يبلغ 120 كيلوجرامًا، بما فيها 40 كيلوجرامًا من المادة المتفجرة".

وكان مصدر بوزارة الدفاع الكرواتية أكد أمس الأحد تحطم طائرة مسيرة في ضواحي العاصمة الجمعة الماضي، مشيرا إلى أن الحادث "تسبب في انفجار كبير محدثا حفرة عميقة نتيجة ارتطام الطائرة بالأرض".

وفي يوم وقوع الحادث كتبت صحف محلية أن الحديث ربما يدور عن طائرة من دون طيار سوفيتية الصنع من طراز "تو-141" وصلت من أوكرانيا، وفق الإعلام الروسي.

وفي 24 فبراير الماضي، شنت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا أسفرت حتى اليوم عن فرار أكثر من 2.5 مليون أوكراني باتجاه الدول المجاورة.

وتشترط موسكو لإنهاء عمليتها العسكرية تخلي كييف عن أي خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، واتخاذ موقف الحياد التام.