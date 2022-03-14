قوات لوجانسك: خسائر القوات الأوكرانية في الأفراد بلغت 137 قتيلا في آخر 24 ساعة

أعلنت قوات لوجانسك "الانفصالية"، أنّ خسائر القوات الأوكرانية في الأفراد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بلغت 137 قتيلا.

وبحسب قناة "روسيا اليوم"، ذكرت قيادة القوات، في بيان، اليوم الاثنين: "بلغت الخسائر في صفوف القوات الأوكرانية خلال الاشتباكات مع وحدات الدفاع الشعبي بجمهورية لوغانسك، خلال اليوم الماضي 137 شخصا".

وكانت قيادة المنطقة - التي تسميها روسيا جمهورية مستقلة - قد أعلنت أمس الأول السبت، عن تكبيد القوات الأوكرانية خلال الاشتباكات التي وقعت في المنطقة قبل ذلك بيوم، خسائر بشرية بلغت 120 شخصا، دون أن يتسن التعرف على حقيقة هذه الإحصاءات من مصدر مستقل.

وفي 24 فبراير الماضي، شنت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا أسفرت حتى اليوم عن فرار أكثر من 2.5 مليون أوكراني باتجاه الدول المجاورة.

وتشترط موسكو لإنهاء عمليتها العسكرية تخلي كييف عن أي خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، واتخاذ موقف الحياد التام.