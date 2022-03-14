أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أهمية الانتخابات النيابية اللبنانية، المقرر إجراؤها في 15 مايو القادم، بالنسبة لاستقرار لبنان والدفع بجهود تحقيق الإصلاحات المالية والاقتصادية الضرورية.

جاء ذلك خلال زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية الرسمية إلى لبنان، اليوم الإثنين، والتي التقى خلالها بالرئاسات اللبنانية الثلاث.

وأوضح مصدر مسئول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الأمين العام أجرى لقاءات مع كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، تناولت مجمل الأوضاع في المنطقة العربية وتداعيات الوضع الدولي في أوكرانيا، بما في ذلك الآثار المحتملة لأزمة النزوح الأوكراني على مستوى الدعم الدولي المقدم لمواجهة أزمة النازحين واللاجئين السوريين والدول المستضيفة لهم.

وأضاف المصدر أن الأمين العام أكد- في مقابلاته وتصريحاته الإعلامية- أن إجراء الانتخابات النيابية القادمة في موعدها من شأنه أن يعزز الاستقرار في لبنان، وأن يسمح بفتح باب أمل للشعب بإمكانية البدء في مرحلة جديدة من الإصلاحات الضرورية، معربا عن استعداد الجامعة العربية للمشاركة في الرقابة على العملية الانتخابية، إذا رغب لبنان في ذلك.

واستشعر أبو الغيط عزم القيادات الثلاث إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري المهم في موعده، ودعا إلى الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الضرورية؛ لتحسين الأوضاع المعيشية للشعب اللبناني واستعادة ثقة المجتمع الدولي، بما يفتح الطريق أمام تدفق المساعدات الدولية إلى لبنان.

وتطلع أبوالغيط إلى أن يواصل لبنان جهوده على صعيد رأب الصدع في العلاقة بمحيطه العربي، لاسيما تصويب العلاقة مع دول الخليج، ومواصلة التعاطي الإيجابي مع المبادرة الكويتية في هذا الصدد.

وتأتي زيارة الأمين العام إلى لبنان في إطار مشاركته في المنتدى العربي للتنمية المستدامة، الذي يجرى إطلاقه، غدا /الثلاثاء/، بمنظمة "الإسكوا" التابعة للأمم المتحدة.