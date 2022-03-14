مدرب الطلائع: نتمسك ببقاء القوام الأساسي لتكرار إنجاز حرس الحدود

شدد طارق العشري، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، على ضرورة توفير الاستقرار الفني للفريق من أجل تكرار إنجاز حرس الحدود، مشيرًا إلى تمسكه ببقاء القوام الأساسي للفريق، وسط الأخبار عن رحيل مهند لاشين متوسط الميدان.

وقال طارق العشري في تصريحات إذاعية: «نجحنا في استغلال فترة التوقف، وكانت فترة ذهبية لإعادة ترتيب الأوراق فنيا وذهنيا وبدنيا، وكذلك المشاركة في كأس الرابطة لنعود بسرعة ونبتعد عن منطقة الخطر».

وأضاف: «النتائج الجيدة رفعت معنويات اللاعبين. تنتظرنا مباراة مهمة جدا ضد إيسترن كومباني، الذي تحسنت نتائجه كثيرا في الفترة الأخيرة، مباراة تمثل لنا عنق زجاجة».

وتابع: «مباراة ثقيلة أمام فريق جمع 6 نقاط في آخر مباراتين وتأهل في الكأس، ونسعى لفوز نبني عليه في فترة التوقف القادمة».

وتطرق للحديث عن رحيل مهند لاشين، متوسط ميدان الفريق بقوله: «كل ما يثار حول مهند لاشين "تكهنات" وكذلك باقي اللاعبين».

وأوضح: «وضعت مشروعا نبني عليه، يرتكز على الاحتفاظ بالقوام الأساسي لتحسين مركزنا في الدوري بالوصول للنقطة 16 بعدها نبدأ التفكير في مرحلة أخرى، حيث يفصلنا 5 أو 6 نقاط عن صاحب المركز السادس».

وواصل: «لا بد من استقرار فني. من غير المقبول أن نضم 15 لاعبا ونستغني عن مثلهم كل موسم».

وأتم: «لا بد من الاستقرار والحفاظ على القوام لنكرر تجربة حرس الحدود، الذي فاز بثلاثة كؤوس في 2010».