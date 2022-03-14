موسكو عن سداد ديونها الخارجية بالروبل: لا نقدر على استخدام احتياطيات مالية بـ300 مليار دولار

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أعلنت وزارة المالية الروسية، اليوم الاثنين، أنها صادقت على خطة مؤقتة لسداد التزامات ديونها الخارجية، لكنها حذرت من أن استمرار فرض العقوبات الدولية القاسية يعني إمكانية سداد المدفوعات بالروبل.

وذكرت الوزارة أن البنوك يمكنها سداد ديونها بالعملة الأجنبية بالروبل، الذي انهار منذ قيام الدول الغربية بفرض عقوبات مشددة على المؤسسات المالية الروسية وجمدت احتياطياتها من العملات الأجنبية على خلفية غزو أوكرانيا.

ومن المقرر سداد الالتزامات بسعر الصرف لدى البنك المركزي الروسي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري أنه ستتم تسوية الالتزامات المالية مع الدول "غير الصديقة" باستخدام العملة الروسية حصرا.

وأوضح وزير المالية أنطون سيلوانوف أن هذا الإجراء المؤقت ضروري، لأن روسيا لم تعد قادرة على استخدام احتياطيات مالية تبلغ قيمتها نحو 300 مليار دولار بسبب العقوبات ذات الصلة بحرب أوكرانيا.

وأشار إلى أن هذه الأموال تمثل أقل بقليل من نصف إجمالي احتياطيات البلاد، البالغة حوالي 640 مليار دولار.

وقال سيلوانوف اليوم إن تجميد حسابات البنك المركزي يمكن اعتباره محاولة من جانب قوى غربية للتسبب في "تخلف مصطنع عن السداد"، وفقا لوكالة "تاس" الروسية.

لكنه أوضح أن "التصريحات بأن روسيا لا تستطيع سداد ديونها السيادية خاطئة. فالأموال المطلوبة لسداد الالتزامات موجودة".