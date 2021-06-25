مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 في حادث تصادم على صحراوي الإسكندرية

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 5 آخرون؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل بـ"مقطورتين" وأخرى أجرة "ميكروباص" قرب منتصف ليل اليوم الثلاثاء، عند مدخل محافظة الإسكندرية، عبر الطريق الصحراوي، القادم من القاهرة.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة محرم بك، وإدارة شرطة المرور؛ يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث سير في نطاق حي وسط، وأسفر عن وقوع خسائر بشرية.

وبانتقال الشرطة، رفقة قوات الحماية المدنية، و4 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ تبين من المعاينة والفحص الأولي وقوع الحادث في نطاق دائرة قسم شرطة محرم بك، حيث تسبب في عرقلة الحركة المرورية بالطريق من الاتجاهين جراء تحطم السيارة الـ"ميكروباص" من قوة التصادم، حيث انشطرت إلى نصفين.

ووفقًا لمصدر أمني، تم نقل المصابين إلى المستشفى العام لإسعافهم، والضحايا إلى المشرحة، ورفع حطام الحادث، وإعادة تسيير حركة السيارات على الطريق، وتحرر محضر إداري بالحادث، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.