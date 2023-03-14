أصيب 11 شخصا، بينهم طفل ورضيع، و3 سيدات، و5 من أسرة واحدة ، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين، بناحية أعلى محور سمالوط غرب في المنيا، وتم نقل المصابين لمستشفى سمالوط التخصصي.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين أعلى محور سمالوط غرب، وتم نقل المصابين لمستشفى سمالوط التخصصي.

وعقب الانتقال والتحري تبين إصابة 11 شخصا وهم "محمد عارف شافعي 70 سنة، ومقيم طرفا البلد جروح بالوجه واشتباه ارتجاج، حنان عبد الكريم عوض 25 سنة طرفا البلد مصابة بنزيف بالمخ وجرح باليد اليمنى، وعبد الكريم عوض عبد الله 63 سنة، ومقيم بذات العنوان جرح باليد اليمني، وإكرام سالم سيد سالم 35 سنة ربة منزل ومقيمة بذات العنوان جروح باليد اليسرى والفم".

كما شملت أسماء المصابين كل من "نسرين سامح فرحات "سنتين"، اشتباه ارتجاج ونزيف بالمخ، ومحمد راضي نادي السويفي 22 سنة ساقية داقوف كسر بالساقين، وحمزة شريف محمد عارف 23 سنة، طرفا، اشتباه نزيف بالمخ والوجه، وسعدية علي عمار تهاني 48 سنة، ربة منزل ومقيمة داقوف كدمة بالبطن، وفهد جمال عبدالناصر "ثلاثة شهور" طفل رضيع اشتباه ارتجاج ، جمال عبدالناصر عبدالهادي 64 سنة ومقيم طرفا جروح بالوجه واشتباه ارتجاج".

وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.