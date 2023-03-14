انخفاض نمو الأجور في بريطانيا لأول مرة منذ أكثر من عام

أظهر سوق العمالة البريطاني، دلالات على التباطؤ في ظل تراجع نمو الأجور لأول مرة منذ أكثر من عام.

ونقلت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية عن مكتب الإحصاء الوطني، القول اليوم الثلاثاء، إن متوسط نمو الأجور باستثناء المكافأت تراجع إلى 6.5% مقارنة بالعام السابق.

وتراجعت الوظائف الشاغرة بواقع 51 ألف وظيفة خلال الربع الممتد حتى فبراير الماضي.

وتشير الإحصائيات إلى أن تأثير سلسلة رفع معدلات الفائدة غير المسبوقة التي تمت العام الماضي بدأ يظهر على سوق العمل، حيث أدى النقص الحاد للعمالة لارتفاع الأجور وتفاقم التضخم.