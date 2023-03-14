أول تعليق من روسيا على حادث إسقاط مسيرة أمريكية فوق البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية سقوط طائرة بدون طيار (مسيرة) أمريكية كانت متجهة نحو أجواء القرم في البحر الأسود، وأن مقاتلتين روسيتين أقلعتا لاعتراضها، حيث سقطت بعد فقدانها ارتفاعها في الجو.



وقالت الوزارة في بيانها إنه في صباح اليوم تم رصد تحليق لطائرة أمريكية مسيّرة من طراز "إم كيو-9" في منطقة شبه جزيرة القرم متوجهة نحو الحدود الروسية، بحسب وكالة روسيا اليوم.



وأشارت إلى أن المسيّرة كانت تحلق مع إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال في انتهاك لمنطقة النظام المؤقت لاستخدام المجال الجوي. والتي تم إنشاؤها لغرض إجراء العملية العسكرية الخاصة، وتم إبلاغ جميع مستخدمي المجال الجوي الدولي ونشرها وفقا للمعايير الدولية.



وأكدت أن مقاتلتين من قوات الدفاع الجوي الروسي حلقتا من أجل التعرف على الجسم الطائر.



وتابعت الوزارة أنه نتيجة للمناورة الحادة حوالي الساعة 9.30 بتوقيت موسكو، خرجت الطائرة بدون طيار عن السيطرة ومع انخفاضها اصطدمت بسطح الماء.



وشددت على أن المقاتلات الروسية لم تحتك ولم تستخدم الأسلحة أو تصطدم مع المسيّرة وعادت بأمان إلى مطار قاعدتهم.