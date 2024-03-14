وزير المالية الإسرائيلي: على أمريكا احترام الديمقراطية الإسرائيلية

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رفض وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس، دعوة زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر لإجراء انتخابات جديدة في إسرائيل.

وقال سموتريتش: "نتوقع أن تحترم أكبر ديمقراطية في العالم الديمقراطية الإسرائيلية"، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز".

وفي وقت سابق، انتقد زعيم الأغلبية الديمقراطية حكومة نتنياهو ودعا إلى إجراء انتخابات جديدة في خطاب في مجلس الشيوخ حول الحرب بين إسرائيل وحماس.

ووصف شومر نتنياهو بـ"عقبة كبيرة أمام السلام" في المنطقة؛ بسبب "خضوعه في كثير من الأحيان لمطالب (اليمينيين) المتطرفين (في إشارة إلى الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير)".

وأكد شومر أن "رفض إسرائيل لحل الدولتين خطأ فادح.. لأنه الحل الوحيد الواقعي والمستدام"، مشدداً على أنه على تل أبيب أن تجري "تصحيحات كبيرة في المسار" لتحقيق سلام دائم مع الفلسطينيين.

ودعا زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى تقديم "مساعدات إنسانية كبيرة" لقطاع غزة.