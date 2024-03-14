ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر مونتينجرو (الجبل الأسود) صباح اليوم الخميس.

وذكرت وسائل الإعلام هناك حدوث انهيارات أرضية وتصدعات على جدران المنازل بعد منتصف ليل الأربعاء/الخميس. ومن غير الواضح بعد ما إذا كان هناك إصابات.

ووفقا لمعهد الأرصاد الجوية المائية وعلم الزلازل في العاصمة بودجوريتشا، كان مركز الزلزال بالقرب من كارودجا قريبا من حدود مونتينيجرو مع البوسنة والهرسك. وأعقبه بوقت قصير 30 هزة أصغر.

وهز الزلزال الرئيسي شبه جزيرة البلقان بالكامل، وتم الشعور به في المجر الواقعة على الشمال، بحسب تقارير إعلامية في بودابست.

ووقعت انهيارات أرضية في العديد من الطرق السريعة في المنطقة بالقرب من كارودجا. ووقعت زلازل أصغر بشكل متكرر عبر منطقة البلقان في الشهور الأخيرة.