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هبطت أسعار الدولار فى البنوك المحلية مع منتصف تعاملات اليوم الخميس 14 مارس 2024، بنحو 60 قرشا.

وسجل سعر الصرف في بنك مصر مسجلا 47.81 جنيه للشراء، و47.91 جنيه للبيع، مقارنة بسعره في صباح التعاملات عند 48.42 جنيه للشراء، و48.52 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي 47.80 جنيه للشراء، و47.90 جنيه للبيع، مقارنة بـ48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع.

وتراجعت العملة الأمريكية أيضا في البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية عند 47.75 جنيه للشراء، و47.85 جنيه للبيع، مقابل 48.35 جنيه للشراء، و48.45 جنيه للبيع.

وفى المصرف المتحد، وبنك قناة السويس، انخفض الدولار عند 47.70 جنيه للشراء، و47.80 جنيه للبيع، مقارنة بـ48.30 جنيه للشراء، و48.40 جنيه للبيع.

وسمح المركزي المصري في 6 مارس الجاري، بتحديد سعر الجنيه أمام الدولار وفقا لآليات العرض والطلب، وهو ما خفض سعر الجنيه في البنوك المحلية من 30.95 جنيه للدولار الواحد، إلى 50 جنيه تقريبا.

ويهدف قرار المركزي إلى توحيد سعري الصرف في البنوك المحلية والسوق الموازية، حتى يتم القضاء على الأخيرة نهائيا.

قام المركزي بهذا الإجراء بعد الحصول على الدفعة الأولى من ثمن صفقة «رأس الحكمة» والتي بلغت 15 مليار دولار، بحسب ما أعلنه مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء في نهاية فبراير الماضي.

ويتبقى للمركزي 20 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة سيتم استيلامهم خلال الشهر المقبل على الأرجح، حيث أعلن رئيس الوزراء يوم الجمعة 23 فبراير الماضي عن تفاصيل صفقة «رأس الحكمة» والتي ستتحصل الدولة من خلالها على 35 مليار دولار خلال شهرين فقط.