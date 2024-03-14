فيفي عبده: وفاة 2 من أشقائي خلال سنة واحدة خنجر في قلبي

علقت الفنانة فيفي عبده، على موقفها من وفاة اثنين من أشقاءها في عام واحد، قائلة: «وفاة اثنين اخواتي في سنة واحدة خنجر دخل في قلبي ومكنتش عايزة اشوف حد ولا اتكلم مع حد وكنت شغالة على مهدئات ونفسيتي كانت وحشة».

وأضافت فيفي عبده، خلال حوار ببرنامج «حبر سري»، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، إن فقدان الأحباب والأشقاء احساس كان وحش قوي ونتمنى ربنا يشفي كل مريض ويرحم كل أمواتنا، مؤكدة أن الناس تعتقد أنها قوية ولكنها ترى أنها أضعف إنسان في الدنيا.

وتابعت: «أنا أضعف إنسانة في الدنيا والقوة اللي بظهر فيها بأخذها من حب الجمهور وبيعطوني الطاقة أقف واقوام لكن ده حال الدنيا، ولما بيحصل كده من فقدان أهل بهرب وبفضل نايمة ومش عايزة حد يفكرني ولا يقولي البقاء لله ولا عايز أواجه حد والالم بيكون فظيع».