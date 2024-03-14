لاعبو المنتخب يهنئون الشعب المصري بشهر رمضان المبارك

حرص لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم الخميس، على تهنئة الشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 2024.

وانطلق، مساء أمس الإثنين، معسكر منتخب مصر على ستاد القاهرة الدولي، استعدادًا للمشاركة في البطولة الودية الرباعية التي ستضم منتخبات نيوزيلندا وكرواتيا وتونس، خلال الفترة بين 22 و 26 مارس الجاري.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم على منصة «فيسبوك»، مقطع فيديو يظهر خلاله لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني وهم يهنئون الشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ومن المقرر أن يواجه منتخبنا الوطني نظيره النيوزيلندي يوم 22 مارس القادم في مباراته الأولى بالبطولة الودية، فيما ستقام المباراة الثانية يوم 26 من الشهر ذاته.