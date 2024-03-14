أعطى زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إشعاراً مسبقاً للبيت الأبيض قبل الإدلاء بتصريحات من قاعة المجلس، الخميس، انتقد فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتدعو إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل.

ووفقاً لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال شومر: "كداعم طوال حياتي لإسرائيل، لقد أصبح من الواضح لي، أن التحالف الذي شكله نتنياهو لم يعد يُلبي حاجات إسرائيل بعد 7 أكتوبر".

* إشعار مسبق للبيت الأبيض

من جانبه، أوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، في مؤتمر صحفي: "لقد أعطى فريقنا إشعارا مسبقا. لقد كان لدينا إشعار مسبق بأنه سيدلي بهذه التصريحات"، وفقاً لما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقال كيربي: "نحترم تماماً حقه في الإدلاء بهذه التصريحات، وفي أن يقرر بنفسه ما سيقوله في قاعة مجلس الشيوخ - من الواضح أنه يشعر بقوة بهذا الأمر، ونحن نتفهم ذلك ونحترمه."

وتابع: "الأمر (الإشعار) لا يتعلق بموافقتنا أو عدمها أو حتى بإجراء أي تعديلات على التصريحات بأية طريقة".

وفي وقت سابق خلال المؤتمر، رفض كيربي التعليق على جوهر تصريحات شومر، قائلاً للصحفيين إن البيت الأبيض بدلاً من ذلك "سيبقى مركزاً على التأكد من أن إسرائيل لديها ما تحتاجه للدفاع عن نفسها بينما تفعل كل ما في وسعها لتجنب الضحايا المدنيين".

* نتنياهو عقبة أمام السلام

وكان زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ قد انتقد حكومة نتنياهو ودعا إلى إجراء انتخابات جديدة في خطاب في مجلس الشيوخ حول الحرب بين إسرائيل وحماس.

ووصف شومر نتنياهو بـ"عقبة كبيرة أمام السلام" في المنطقة؛ بسبب "خضوعه في كثير من الأحيان لمطالب (اليمينيين) المتطرفين (في إشارة إلى الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير)".

وأكد شومر أن "رفض إسرائيل لحل الدولتين خطأ فادح.. لأنه الحل الوحيد الواقعي والمستدام"، مشدداً على أنه على تل أبيب أن تجري "تصحيحات كبيرة في المسار" لتحقيق سلام دائم مع الفلسطينيين.

ودعا زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى تقديم "مساعدات إنسانية كبيرة" لقطاع غزة.

وحث شومر جميع الأطراف المشاركة في التفاوض على القيام بكل ما هو ممكن للتوصل إلى وقف إطلاق النار، واتفاق لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة "حماس"، لافتاً إلى أنه "يدعم وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار".

وفي يناير الماضي، صرح شومر للصحافيين أن الديمقراطيين في المجلس يبحثون فرض شروط على المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل.