سلمى أبو ضيف تدخل عالم التيك توك في رابع حلقات أعلى نسبة مشاهدة

بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" بـ دخول شيماء (سلمى أبو ضيف) عالم السوشيال ميديا ولايفات التيك توك بمساعدة صديقتها سحر ( جلا هشام)، وتنهال عليها العروض للترويج لمنتجات بمقابل مادي، وتطلب من كاميليا (هند عبد الحليم) النصيحة في عالم السوشيال ميديا.

ومن ناحية أخرى تجذب شهرة شيماء اهتمام حسن بها الذي يبدو إعجابه بها في المعهد، وأيضا تتسبب في غيرة أختها نسمة (ليلى زاهر) من نجاحها، وتنتهي الحلقة بعمل شيماء لايف علي تيك توك لاحدى المحلات، ويفاجئوا بدخول والدهم ليقدم لهم هدايا مما ينال اعجاب المتابعين للايف وتزداد المشاهدات.

مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" بطولة سلمى أبو ضيف، وليلى أحمد زاهر، وفرح يوسف, وجلا هشام، وانتصار، ومحمد محمود، وأحمد فهيم، وإسلام إبراهيم، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.