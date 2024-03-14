تعرضت الفنانة فريدة سيف النصر لوعكة صحية مفاجئة نقلت على إثرها إلى أحد مستشفيات لبنان، وذلك أثناء استكمال تصوير مشاهد مسلسل "العتاولة".

ونشرت فريدة سيف النصر صورة من داخل غرفتها فى المستشفى علقت عليها :"غرفتى فى مستشفى الزهراء في لبنان.. الحمد والشكر لله.. لاتقلقوا عمر الشقى بقى".

وتشارك الفنانة فريدة سيف النصر فى مسلسل "العتاولة" والذى يعرض ضمن الموسم الرمضاني الجاري، وهو من بطولة أحمد السقا، وطارق لطفى، وزينة، وباسم سمرة، ومى كساب، وأحمد كشك، وهدى الاتربى، ونهى عابدين، وميمى جمال، وزينب العبد، ومنة تيسير، ومصطفى ابو سريع، ومريم الجندى، ومؤمن نور، ومحمد التاجى، ويسرا الجديدى، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج احمد خالد موسى.