رومانيا تقدم مساعدات طبية إلى غزة بقيمة 80 ألف دولار

أكدت الحكومة الرومانية، اليوم، أن رومانيا تظل ملتزمة بتخفيف الوضع الإنساني في غزة وتجنب المزيد من الوفيات بين الأبرياء، وذلك خلال الأوقات الصعبة التي تمر بها المنطقة بأكملها.

وقالت الحكومة الرومانية، في بيان: نظرًا لعلاقاتنا القوية مع الشركاء الرئيسيين في المنطقة، ودورهم المحوري في معالجة الأزمة، فإننا نعلم أن حكومة رومانيا، من خلال وزارة الخارجية الرومانية، قررت تقديم معدات ومنتجات طبية بقيمة 80 ألف دولار للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.

وشددت على أن رومانيا من خلال هذه الخطوة تتضامن مع جهود الطواقم الطبية العاملة في قطاع غزة، مضيفة: لا نزال نركز على الوضع على الأرض وسنواصل تعزيز الحاجة إلى إيجاد سلام طويل الأمد في الشرق الأوسط، على أساس القانون الدولي وحل الدولتين.