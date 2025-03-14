يتجه مسؤولو نادي الزمالك لحسم تجديد تعاقد أحد نجوم الفريق خلال الفترة المُقبلة، وذلك بعدما أعلن النادي مؤخرا تجديد عقد لاعبه عُمر جابر.

وأعلن الزمالك اليوم تجديد عقد جابر والذي كان ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ليستمر ضمن صفوف الفريق حتى صيف 2027.

وعلمت "الشروق" من مصادر داخل النادي أن الخطوة القادمة ستكون بتجديد عقد محمود حمدي "الونش" قلب الدفاع والذي ينتهي عقده أيضا بنهاية الموسم الحالي، الأمر الذي يدفع الإدارة لحسم التجديد له.

وكان الونش قد أبدى ترحيبه الكبير بالاستمرار ضمن صفوف الزمالك، فيما ترى إدارة النادي أن اللاعب سبق أن رفض عرضاً مغرياً من الأهلي السعودي مقابل 3.5 مليون دولار، قبل أن يتعرض للإصابة، ومن ثم يجب على النادي أن يقوم بتقدير ما قدمه من تضحيات للاستمرار داخل القلعة البيضاء.