وفد حماس يتوجه إلى القاهرة لمتابعة تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار

قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن وفدها المفاوض برئاسة د. خليل الحية، توجه إلى القاهرة للقاء المسئولين المصريين، ومتابعة تطورات ملف المفاوضات، واتفاق وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق، قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن وفد قيادتها تسلّم يوم أمس، مقترحًا من الوسطاء لاستئناف المفاوضات.

وذكرت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الجمعة، أن «المقترح تعاملت معه الحركة بمسئولية وإيجابية، وسلمت ردّها عليه فجر اليوم».

وأوضحت أن الرد تضمن «موافقتها على إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، إضافة إلى جثامين أربعة آخرين من مزدوجي الجنسية».

وأكدت الحركة جاهزيتها التامة لبدء المفاوضات والوصول إلى اتفاق شامل حول قضايا المرحلة الثانية، داعيةً إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته كاملة.

وأمس الخميس، قال مصدر، لشبكة CNN، إن الولايات المتحدة قدمت مقترحا جديدا من شأنه ضمان إطلاق سراح عدد من المحتجزين الأحياء لدى حماس، مقابل تمديد وقف إطلاق النار في غزة لمدة شهر.

وبموجب المقترح الأمريكي، الذي قدمه هذا الأسبوع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في قطر، سترفع إسرائيل أيضا حصارها المفروض على المساعدات الإنسانية إلى غزة، والمستمر منذ ما يقرب من أسبوعين.

وسيستمر تمديد وقف إطلاق النار حتى نهاية عيد الفصح، مما يمدد وقف إطلاق النار ويجدد دخول المساعدات الإنسانية خلال شهر رمضان وعيد الأضحى.