مقتل يميني متطرف أوكراني بالرصاص في أحد شوارع أوديسا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، في منشور على تطبيق تليجرام مقتل ناشط يميني متطرف بالرصاص في أحد شوارع مدينة أوديسا الساحلية الواقعة جنوبي أوكرانيا، واعتقال مشتبه به.

وذكر زيلينسكي في منشوره "أبلغني للتو وزير الداخلية إيهور كليمنكو باعتقال مشتبه به في جريمة قتل ديميان هانول."

وأصدر زيلينسكي تعليماته لوزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الأوكراني "إس بي يو" والقائم بأعمال النائب العام بالاستعانة بجميع القوات والموارد اللازمة لكشف جميع التفاصيل.

وأفادت للشرطة بأنه تم احتجاز شخص يبلغ من العمر 46 عاما، وُصف بأنه 'هارب" من الجيش الأوكراني، بعد عملية بحث استمرت "أقل من خمس ساعات". وجاء في بيان للشرطة أن "الشرطة صادرت سلاحا وقنبلة كانت بحوزته". ولم تقدم الشرطة مزيدا من المعلومات حول نوع السلاح.

وذكرت الشرطة أنه "لا يمكننا استبعاد احتمال أن تكون هذه الجريمة قد نُفذت لصالح أجهزة المخابرات الروسية"، وفقا لما صرح به قائد الشرطة إيفان فيهيفسكي للصحفيين في أوديسا.

وأضاف بأنه مع ذلك، سيتم تحديد جميع الدوافع في سياق التحقيق.

ويُظهر مقطع فيديو من كاميرا مراقبة متداول على وسائل التواصل الاجتماعي كيف قام القاتل بقتل هانول، حيث أطلق عليه النار بينما كان ملقى على الأرض، ثم أجهز عليه برصاصة في الرأس. ولم يكد المارة يلحظون الجريمة."

وكان هانول قد اكتسب قدرا من سوء السمعة بعد الانتفاضة الموالية للغرب، عندما سخر في ذكرى سنوية من الضحايا الموالين لروسيا الذين لقوا حتفهم في حريق دار النقابات في أوديسا في مايو 2014.