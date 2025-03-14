 توتر متصاعد بين واشنطن وتل أبيب بسبب محادثات أمريكية مع حماس - بوابة الشروق
الجمعة 14 مارس 2025 4:43 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

توتر متصاعد بين واشنطن وتل أبيب بسبب محادثات أمريكية مع حماس

وكالات
نشر في: الجمعة 14 مارس 2025 - 4:36 م | آخر تحديث: الجمعة 14 مارس 2025 - 4:36 م

يحاول المسئولون الأمريكيون والإسرائيليون احتواء التوتر المتصاعد خلف الكواليس بعد المحادثات غير مسبوقة التي أجرتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع حركة حماس الفلسطينية، وذلك قبل مفاوضات حاسمة بشأن غزة هذا الأسبوع.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، لموقع "أكسيوس"، الاثنين، إن الرئيس ترامب "يدعم بالكامل المحادثات التي أجراها مبعوثه لشئون الرهائن، آدم بولر، مع حماس".

وتلمح الإدارة الأمريكية إلى أنها "لا تريد أن تؤدي هذه المحادثات، أو الغضب الإسرائيلي بشأنها، إلى عرقلة المسارات الأخرى للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة"، بحسب موقع "الشرق" الاخباري.

وامتنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن انتقاد ترمب علنا منذ أن كشف موقع "أكسيوس" عن المحادثات بين الولايات المتحدة وحماس، الأربعاء الماضي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك