توتر متصاعد بين واشنطن وتل أبيب بسبب محادثات أمريكية مع حماس

يحاول المسئولون الأمريكيون والإسرائيليون احتواء التوتر المتصاعد خلف الكواليس بعد المحادثات غير مسبوقة التي أجرتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع حركة حماس الفلسطينية، وذلك قبل مفاوضات حاسمة بشأن غزة هذا الأسبوع.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، لموقع "أكسيوس"، الاثنين، إن الرئيس ترامب "يدعم بالكامل المحادثات التي أجراها مبعوثه لشئون الرهائن، آدم بولر، مع حماس".

وتلمح الإدارة الأمريكية إلى أنها "لا تريد أن تؤدي هذه المحادثات، أو الغضب الإسرائيلي بشأنها، إلى عرقلة المسارات الأخرى للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة"، بحسب موقع "الشرق" الاخباري.

وامتنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن انتقاد ترمب علنا منذ أن كشف موقع "أكسيوس" عن المحادثات بين الولايات المتحدة وحماس، الأربعاء الماضي.