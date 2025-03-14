وزيرة خارجية كندا لنظيرها الأمريكي: سيادتنا غير مطروحة للتفاوض

قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي لنظيرها الأمريكي هذا الأسبوع إن سيادة كندا غير مطروحة للتفاوض، وذلك خلال لقاء وصفته بأنه كان مناقشة صريحة وسط حرب رسوم جمركية يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب وتهديده بالسيطرة على الجارة الشمالية للولايات المتحدة.

والتقت جولي بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الخميس، في الوقت الذي اجتمع فيه دبلوماسيون من دول مجموعة السبع في كندا هذا الأسبوع لمناقشة مجموعة من القضايا العالمية، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط، بحسب موقع الشرق الاخباري.



وأوضحت جولي للصحافيين، أن من المقرر خلال الأيام القليلة المقبلة إجراء مكالمة هاتفية بين ترمب ورئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني الذي سيؤدي اليمين في وقت لاحق الجمعة.

وقالت للصحفيين في قمة مجموعة السبع، الجمعة: "سنمارس أقصى ضغط على الأميركيين" فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والتجارة.

وأضافت: "في غضون ذلك سنعمل على إيجاد حلول بديلة لأننا نعلم أن رسوم ترمب الجمركية ستضر الأميركيين في نهاية المطاف".

وذكرت أنها أجرت محادثة مطولة وصريحة مع روبيو، وأكدت مجدداً أن كندا ستبقى مستقلة رغم تهديدات ترمب المتكررة بجعلها الولاية الأمريكية الحادية والخمسين.