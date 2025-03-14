 الإمارات ترحب بإنجاز مفاوضات السلام بين أرمينيا وأذربيجان - بوابة الشروق
الجمعة 14 مارس 2025 10:50 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الإمارات ترحب بإنجاز مفاوضات السلام بين أرمينيا وأذربيجان

أبو ظبي - د ب أ
نشر في: الجمعة 14 مارس 2025 - 10:16 م | آخر تحديث: الجمعة 14 مارس 2025 - 10:16 م

رحبت دولة الإمارات اليوم الجمعة، بإعلان أذربيجان وأرمينيا إنجازهما مفاوضات السلام بينهما. وأعربت عن أملها في أن ترسّخ هذه "الخطوة التاريخية" جسور التواصل والحوار والاستقرار، وتحقق التنمية لشعبي أرمينيا وأذربيجان، وفي منطقة القوقاز بشكل عام.

وقالت لانا نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية بالإمارت، إن دولة الإمارات تدعم كل ما يقرره البلدان في سبيل تعزيز الأمن والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي، وترسيخ تسوية تفتح صفحة من التعاون المستدام والبنّاء.

وأكدت في تصريح نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم أن دولة الإمارات "ترتبط بعلاقات وطيدة" مع أرمينيا وأذربيجان، وتتطلع إلى "تعزيز آفاق التعاون بينهما بما يحقق المصالح المشتركة".

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