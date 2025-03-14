أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على أهمية وحدة الغرب، رغم الخلاف مع الولايات المتحدة بشأن نهجها تجاه روسيا، وذلك خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في شرقي كندا يوم الخميس.

وفي حديثها من مدينة شارلفوا بمقاطعة كيبيك الكندية، قالت بيربوك إن مجموعة السبع أصبحت "منتدى رئيسيا لحماية السلام في أوروبا".

وفي ظل التوقعات بوجود خلافات مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشأن كيفية التعامل مع موسكو في سياق محادثات وقف إطلاق النار المحتمل في أوكرانيا، قالت بيربوك إن أجواء الاجتماعات القصيرة الأولى مساء الأربعاء لم تكن باردة مثل الطقس في الخارج.

ومع ذلك، أفادت مصادر من داخل الاجتماع بأن روبيو لم يحضر الاستقبال الافتتاحي. وكان روبيو زار السعودية في الأيام الماضية لإجراء محادثات مع وفد أوكراني حول إمكانية التفاوض مع روسيا بشأن إحلال السلام في أوكرانيا، قبل أن يتوجه إلى كندا.

وبالإضافة إلى كندا والولايات المتحدة، تضم مجموعة السبع أيضا كل من ألمانيا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، واليابان.

ومن جانبها، دعت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي خلال الاجتماع في شارلفوا الدول الصناعية الرائدة في العالم إلى السعي لتحقيق "سلام عادل ودائم" في أوكرانيا.

ورغم الخلافات العميقة مع واشنطن بشأن مسار الحرب في أوكرانيا، أكدت جولي، في بداية الاجتماع الذي يستمر لمدة يومين، على ضرورة التغلب على هذه التحديات الكبرى معا.

وقالت جولي:"يجب على وزراء خارجية مجموعة السبع أن يكونوا على مستوى الحدث".

ويعد هذا الاجتماع الأول من نوعه منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه في يناير الماضي، ويركز على الأزمات والصراعات الحالية.

وبالإضافة إلى الصراع في أوكرانيا والشرق الأوسط، من المتوقع أن تكون الحرب التجارية التي بدأها ترامب بفرض تعريفات جمركية عقابية موضوعا رئيسيا للنقاش.

وفي الذكرى الخمسين لتأسيس مجموعة السبع، أشادت جولي بإنجازات المجموعة، بما في ذلك احتواء جائحة كورونا، والدعم الحازم لأوكرانيا، ومحاربة التدخل الأجنبي في شؤون الدول ذات السيادة.