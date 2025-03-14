تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل فى الساعة 12 من ظهر غد السبت ندوة بعنوان "التفكير الإيجابي"، تهدف إلى تعزيز القيم والتفكير الإيجابي لدى الشباب والنشء.

تتناول محاور الندوة عدد من العناصر في مقدمتها ما هو التفكير الإيجابي، كيف يؤثر التفكير الإيجابي على حياتنا، التفكير السلبي وتأثيره على حياتنا، كيف يظهر التفكير السلبي، تأثير الأفكار السلبية على شعورنا وتصرفاتنا، كيفية التعرف على الأفكار السلبية، طرق بسيطة لتحديد الأفكار السلبية، الفرق بين الأفكار السلبية والإيجابية.

تقام الندوة أونلاين عبر منصة زووم، وتحاضر فيها الدكتورة إيمان ممتاز استشاري التنمية بشرية.