مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون مشترك بين الحزبين لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل، وأحاله إلى مجلس النواب.

وتم إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ بأغلبية 84 صوتا مقابل 16 صوتا ، وكانت جميع أصوات الرفض من جانب الديمقراطيين.

وسيتم إحالة مشروع القانون بعد ذلك إلى مجلس النواب ، حيث تم تمرير نسخة مماثلة منه بالفعل بدعم ديمقراطي كبير ، ما يدل على أن الكثيرين في الحزب حريصون على تضييق الخناق على توزيع مخدر الفنتانيل بعد الانتخابات التي تحدث فيها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب عن المشكلة.

وأقر الجمهوريون في مجلس النواب مشروع قانون مماثل في عام 2023 حيث شارك العشرات من الديمقراطيين في دعمه، لكنه تعثر في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.