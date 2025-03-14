جيش الاحتلال يطلق النار على قطيع ماشية في جنوب لبنان

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار بعد ظهر اليوم الجمعة، على قطيع ماشية في الأطراف الغربية لبلدة الوزاني في جنوب لبنان.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن الجيش الإسرائيلي المتمركز في تلة الحمامص، في جنوب لبنان، أطلق النار على قطيع ماشية في الأطراف الغربية لبلدة الوزاني على مقربة من حاجز الجيش اللبناني، مما أدى إلى نفوق عدد من رؤوس الغنم والماعز.

يذكر أنه كان تم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 26 نوفمبر الماضي، على أن تنسحب إسرائيل بعد 60 يوما من الأراضي اللبنانية.

ومُددت مهلة تنفيذ الاتفاق حتى 18 فبراير الماضي. ولم تلتزم إسرائيل ببنود الاتفاق. ولا تزال قواتها متواجدة في عدد من النقاط في جنوب لبنان.