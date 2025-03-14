تفاصيل حريق أتيلية بمنطقة الطالبية

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اشتم أهالي منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، رائحة دخان تعم المكان يتبعه صوت صرخات، ليهرول الجميع ناحية الصوت الاستبيان الأمر، ليروا أن النيران اندلعت داخل محل "اتيليه".

حاول الأهالي التدخل والسيطرة على النيران لكن دون جدى، وأبلغ أحدهم غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل الحريق، وسيارتي إسعاف تحسبا لحالات الطواريء.

وفرض الأمن كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وسيطرت القوات على الحريق، دون وقوع اى إصابات.

وبينت التحريات أن سبب نشوب الحريق، هو ماس كهربائي بأحد وصلات الإضاءة، ولا توجد أى شبهة جنائية في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.