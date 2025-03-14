 موريتانيا.. الحكم بالسجن النافذ على ناشط سياسي انتقد رئيس الجمهورية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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موريتانيا.. الحكم بالسجن النافذ على ناشط سياسي انتقد رئيس الجمهورية

د ب أ
نشر في: الجمعة 14 مارس 2025 - 7:33 ص | آخر تحديث: الجمعة 14 مارس 2025 - 7:33 ص

قضت الغرفة الجزائية بمحكمة العاصمة الموريتانية نواكشوط بسجن الناشط السياسي ورئيس مبادرة "الوفاء للوطن"، سيدي محمد بدكي، لمدة اثني عشر شهرا ستة منها نافذة لأدانته بتهمة أهانة شخص رئيس الجمهورية ، وقضت المحكمة كذلك خلال جلسة محاكمة اختتمت مساء الخميس بدفع الناشط السياسي غرامة مليون اوقية قديمة (قرابة ثلاثة آلاف يورو).

وأدانت المحكمة المتهم بإهانة شخص رئيس الجمهورية ونشر ذلك عبر نظام معلوماتي، وذلك استنادًا إلى المادة 3 من قانون الرموز الوطنية، والمادة 24 من قانون الجريمة السيبرانية.

وكان ولد بدكي قد أحيل إلى السجن منذ أكثر من شهر، على خلفية تقديمه طلبًا لوزارة الداخلية للترخيص بتنظيم وقفة احتجاجية تحت شعار "أطلقوا سراح رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني".

وقد أثارت الرسالة جدلًا واسعًا على شبكات التواصل الاجتماعي.

وسارعت النيابة إلى القبض على الناشط السياسي وإحالته للمحاكمة بمقتضى قانون جديد يسمى قانون حماية الرموز الوطنية أقرته الحكومة في 2021 ويمنع التعرض لرئيس الجمهورية ويعتبر انتقاده بشكل حاد مساسا بشخصه.

كما يحمي القانون كبار الشخصيات المدنية والعسكرية في الدولة وهو قانون وصفته منظمات حقوق الإنسان تراجعا في حرية التعبير والرأي وانتكاسة في مجال الحريات بموريتانيا. وسبق اعتقال ومحاكمة عدة نشطاء بسبب القانون الجديد.


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