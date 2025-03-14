عائلات المحتجزين الإسرائيليين تستنجد بـ ترامب وتهدد بكشف أكاذيب نتنياهو

وجهت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطالبة إياه بالتدخل للمساعدة في التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح أبنائهم.

ونقلت وكالة «معا»، عن هيئة البث العامة الإسرائيلية «كان»، قولها إن عائلات الأسرى كتبت في الرسالة: «لأكثر من عام ونصف، تتلاعب الحكومة الإسرائيلية بحياة أحبائنا. لقد تم تقديم وعود ونقضها. لقد تم منح آمال ودهسها. بينما يتهرب رئيس الوزراء وأعضاء حكومته ويختبئون ويضيعون الوقت، يتعرض رهائننا للتعذيب الشديد، ورأينا نتائج الإساءة المروعة عندما عادوا إلينا في نعوش أو هزيلين ومعذبين».

وذكرت التقارير أن ترامب، الذي التقى الأسبوع الماضي بمجموعة من الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم في المكتب البيضاوي، «تأثر بشدة بحالة بعض الأسرى الذين عادوا بعد شهور من التجويع والإيذاء على يد خاطفيهم».

وقد زادت عائلات بعض الأسرى، وكذلك بعض المفرج عنهم، من الإشادة بترامب باعتباره أملهم ومنقذهم، بينما اتهموا الحكومة بعدم الفعالية والوقوع في مستنقع التحالفات.

وأضافت الرسالة: «عندما لا يبقى أحد نعتمد عليه، نتوجه إليك، أيها الرئيس دونالد ترامب. أنت الشخص الوحيد الذي يمكنه الآن التدخل وإنهاء هذا الكابوس».

واتهمت العائلات الحكومة بـ«التخلي عن حياة أبنائهم وبناتهم بسبب إصرار عنيد على مواقف لا علاقة لها بالتهديد الأمني»، وبـ«قول شيء لهم خلف الأبواب المغلقة و رواية قصة مختلفة تمامًا للجمهور».

وختمت الرسالة بالتهديد: «إذا لم تتصرف على الفور لإعادة جميع الرهائن الأحياء- فسوف نكشف للشعب كل ما قالوه لنا. كل الوعود المكسورة».