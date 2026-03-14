الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق بشأن استمرار فرض عقوبات على اثنين من كبار الأثرياء الروس

توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم السبت، بعد أسابيع من المفاوضات الصعبة، إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة لتمديد العقوبات ضد روسيا، وذلك عقب التوصل إلى تسوية بشأن معاقبة اثنين من الأوليجارشية (كبار الأثرياء) الروس.

وبموجب هذا الاتفاق، سيظل كل من الملياردير علي شير عثمانوف وميخائيل فريدمان خاضعين للإجراءات العقابية في الوقت الحالي، على الرغم من المطالب التي قدمتها سلوفاكيا والمجر لشطب أسميهما من القائمة.

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت الدول الأعضاء أنه لن يتم تجديد العقوبات ضد شخصين آخرين، موضحة أن الأدلة التي تثبت دعمهما للحرب الروسية ضد أوكرانيا كانت "ضعيفة للغاية"، ولم يتم الكشف عن هويتهما بعد.

وعادة ما تشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي قيودا على السفر، وتجميد الأصول، وحظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية الأخرى.

ويتم فرض هذه العقوبات في معظم الحالات ردا على ما يعتبره الاتحاد الأوروبي حرباً روسية غير مبررة ضد أوكرانيا، والتي بدأتها موسكو قبل أكثر من أربع سنوات.

وتشمل قائمة المتضررين العديد من السياسيين والمسؤولين الروس الكبار، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال الذين لديهم أنشطة تجارية في الاتحاد الأوروبي، حيث تتأثر المجموعة الأخيرة بشكل خاص بهذه الإجراءات