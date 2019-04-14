المجلس العسكري السوداني يطالب القوى السياسية بتقديم مقترحاتها حول المرحلة المقبلة خلال 7 أيام

طلب المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، من القوى السياسية، تقديم مقترحات ورؤى حول المرحلة المقبلة خلال فترة أقصاها 7 أيام، تشتمل على شروط ومواصفات رئيس مجلس الوزراء، وما إذا كانت الفترة الانتقالية المحددة بعامين كافية أم لا، وشروطهم حول الحكومة المدنية.

وتمنى المجلس أن تتوافق القوى السياسية على شخصية قومية مستقلة لرئاسة مجلس الوزراء.

وطلب المجلس من القوى السياسية إعانته بالمبادرات لتسيير أمور البلاد خلال الفترة الانتقالية لتحقيق رغبات الشعب.

وقال رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الفريق أول ركن عمر زين العابدين، خلال حديثه مع القوى السياسية بقاعة الصداقة اليوم الأحد، إن مهمة المجلس الأساسية تتمثل في تهيئة مناخ ملائم لكل الكيانات السياسية للتتنافس فيه جو شفاف دون إقصاء لأحد للخروج من الوضع الحالي.

وأكد زهد المجلس في السلطة، وقال "والله العظيم لولا الرغبة في الأمن والاستقرار لما تسلمنا السلطة"، مشددا علة عدم سماح المجلس العسكري لأي شخص أو كيانات بالعبث والتطاول على السلطة بأي سلوك.

من جانبه، قال عضو المجلس العسكري الفريق جلال الدين الشيخ، إن المجلس يطلب من القوى السياسية مد المجلس بمبادرة ورؤية متكاملة حول الوضع، على أن تكون مكتوبة.