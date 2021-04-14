ناشد الدكتور محمد عبدالفتاح، وكيل وزارة الصحة والسكان للشئون الوقائية، المواطنين تجنب التجمعات العائلية في رمضان، قائلًا: «عاوزين الأب والأم يفضلوا بركة مصر».

وأضاف عبدالفتاح، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه آيه عبدالرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الثلاثاء: «ياريت نحجم نفسنا، ممنوع الزيارات ولمات فطار وسحور رمضان بأعداد كبيرة».

وطالب المواطنين أيضًا بتجنب الازدحام في الأسواق والمحال التجارية، ذاكرًا أن التجار يجب أن يضعوا ضوابط للمحال الخاصة بهم، من تطبيق المسافات الآمنة على الأرض، والاكتفاء بنصف الطاقة الاستيعابية للمكان.

ونصح وكيل وزارة الصحة والسكان للشئون الوقائية، بضرورة تطهير المنازل والأسطح داخلها باستمرار، مع تهويتها بصفة دائمة، معربًا عن تمنياته في تقليل التجمعات قدر الإمكان خلال شهر رمضان، بل يفضل منعها نهائيًا.