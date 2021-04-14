 تجنبوا لمة رمضان.. الصحة تحذر المواطنين من الازدحام في المنازل والأسواق - بوابة الشروق
الأربعاء 14 أبريل 2021 2:10 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار تدريس اللغة الهيروغليفية بالمدارس؟
النتـائـج تصويت

تجنبوا لمة رمضان.. الصحة تحذر المواطنين من الازدحام في المنازل والأسواق

أسماء الدسوقي
نشر في: الأربعاء 14 أبريل 2021 - 1:55 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 أبريل 2021 - 1:55 ص

ناشد الدكتور محمد عبدالفتاح، وكيل وزارة الصحة والسكان للشئون الوقائية، المواطنين تجنب التجمعات العائلية في رمضان، قائلًا: «عاوزين الأب والأم يفضلوا بركة مصر».

وأضاف عبدالفتاح، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه آيه عبدالرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الثلاثاء: «ياريت نحجم نفسنا، ممنوع الزيارات ولمات فطار وسحور رمضان بأعداد كبيرة».

وطالب المواطنين أيضًا بتجنب الازدحام في الأسواق والمحال التجارية، ذاكرًا أن التجار يجب أن يضعوا ضوابط للمحال الخاصة بهم، من تطبيق المسافات الآمنة على الأرض، والاكتفاء بنصف الطاقة الاستيعابية للمكان.

ونصح وكيل وزارة الصحة والسكان للشئون الوقائية، بضرورة تطهير المنازل والأسطح داخلها باستمرار، مع تهويتها بصفة دائمة، معربًا عن تمنياته في تقليل التجمعات قدر الإمكان خلال شهر رمضان، بل يفضل منعها نهائيًا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك