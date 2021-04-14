مصادر: الحلفاء في الناتو يتفقون على بدء الانسحاب من أفغانستان

اتفق الحلفاء في حلف شمال الاطلسي "ناتو" اليوم الأربعاء على البدء في إنهاء مهمتهم في أفغانستان بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب، وفقا لما أفادت به مصادر دبلوماسية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

واتفق التحالف الذي يضم 30 دولة على هذه الخطوة خلال اجتماع لوزراء دفاع وخارجية الدول الأعضاء عقد مساء اليوم.

ويأتي القرار بعد يوم من إبلاغ المسؤولين الأمريكيين الصحفيين بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يريد سحب القوات الأمريكية من أفغانستان في الحادي عشر من أيلول/سبتمبر- الذي يمثل الذكرى العشرين لهجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر التي أدت إلى الغزو الأمريكي لأفغانستان.

ولم يعلن بايدن رسميا عن الخطة بعد.

ويوجد حاليًا حوالي 10 آلاف جندي من الناتو والدول الشريكة في أفغانستان، حيث يدعمون الحكومة المنتخبة ديمقراطيا من خلال تدريب وتقديم المشورة لقوات الأمن في حربها ضد المتطرفين الإسلاميين مثل حركة طالبان.