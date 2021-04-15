الكاظمي: الحكومة جادة بإعادة النازحين الأيزيديين إلى مناطقهم

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، حرص الحكومة العراقية وجديتها على تأمين عودة جميع النازحين وبضمنهم أبناء المكون الأيزيدي إلى مناطقهم بعد طرد عصابات داعش الإرهابية وعودة الاستقرار ودعم الناجيات والناجين الأيزيديين وتحقيق مطالبهم.

وتعهد الكاظمي في رسالة تهنئة بمناسبة حلول رأس السنة الأيزيدية بمواصلة جهود الحكومة العراقية لإعادة المخطوفين من النساء والأطفال وأنها لن تدخر جهدا لتحقيق ذلك، فالأفراح لن تكتمل بدون لمّ شمل أهلنا الأيزيديين الذين عانوا الكثير.

وقال "واجبنا إنصاف المخطوفين وإعادة تأهيل مناطقهم وإصلاح ما دُمر، من أجل ضمان مستقبل أفضل لهم ولأبنائهم في العراق الواحد المزدهر بسلام ومحبة في ظل خيمة العراق التي تحتضن أبناءها بإختلاف أطيافهم ومذاهبهم".

وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد صادق مؤخرا على قانون الناجيات الأيزيديات الذي صوت عليه البرلمان العراقي لمعالجة الإنتهاكات التي تعرضت لها النساء الأيزيديات خلال سيطرة تنظيم داعش على قضاء سنجار في صيف عام 2014 وارتكاب جرائم فادحة من قتل وسبي المئات من أبنائها.

ويتيح القانون منح امتيازات وتعويضات مالية ومعنوية وإعادة تأهيل الناجيات لإعادة اندماجهن في المجتمع فضلا عن إعادة إعمار مناطقهم.