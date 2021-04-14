سريلانكا تحظر 11 منظمة تروج للفكر الإسلامي المتطرف

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حظرت سريلانكا 11 منظمة محلية ودولية بدعوى تورطها في الترويج للفكر الإسلامي المتطرف، حسبما قال متحدث باسم الحكومة اليوم الأربعاء.

وفعل الرئيس جوتابايا راجاباكسا لوائح بموجب قانون منع الإرهاب في سريلانكا تحظر تلك المنظمات.

وتأتي تلك الخطوة لارتباط تلك المنظمات، ومن بينها تنظيما داعش والقاعدة، بأنشطة متطرفة، كما تم حظر تسع جماعات محلية.

ويمكن فرض عقوبات صارمة، بما في ذلك السجن لمدة تصل إلى 20 عاما، لمخالفة اللوائح بعد المثول أمام القضاء.

وتشمل الجرائم العمل كعضو أو توفير القيادة أو الترويج لتلك المنظمات.

ويمكن للرئيس أيضا أن يأمر بمصادرة أموال وأصول تلك المنظمات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار متابعة التحقيقات في تفجيرات عيد الفصح 2019 التي نفذتها جماعات إسلامية متطرفة وراح ضحيتها 271 شخصا معظمهم في كنائس كاثوليكية.