موريتانيا تتسلم الدفعة الأولى من لقاح كورونا ضمن مبادرة كوفاكس

تسلمت موريتانيا اليوم الأربعاء، الدفعة الأولى من اللقاح ضد كورونا المقدم في إطار مبادرة "كوفاكس".



وذكرت وزارة الصحة الموريتانية، في بيان، أن الوزير الدكتور "محمد نذيرو ولد حامد" تسلم اليوم بمطار نواكشوط الدولي أم التونسي، الدفعة الأولى من اللقاح المقدم في إطار مبادرة "كوفاكس".



وأشار إلى أن الدفعة تتكون من 69 ألفا و600 جرعة لقاح مقدمة في إطار مبادرة كوفاكس الدولية الهادفة إلى منح موريتانيا الكمية الكافية لتلقيح نسبة 20% من السكان.



وقال الوزير الموريتاني إن هذه الدفعة ستعزز الحملة الوطنية للتطعيم ضد جائحة ( كوفيد 19) التي تم إطلاقها منذ 26 مارس الماضي، والتي مكنت من تلقيح أكثر من 5 آلاف شخص.